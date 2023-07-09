نائب رئيس «أفريكسم بنك» لـ«القاهرة الإخبارية»: التبادل التجاري أساس خططنا الاستراتيجية

قالت كانايو أواني نائب الرئيس التنفيذي لـ«أفريكسم بنك»، إن البنوك تعمل على خطط استراتيجية، ولديهم حاليا 6 خطط، ومن الخطة الخامسة أصبح التبادل والتجارة الركيزة الأساسية لخططهم.

كانايو أواني: القارة تصدر المواد الخام للخارج

وأضافت خلال لقاء خاص مع المحاورة دينا سالم في برنامج المراقب على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الدول الإفريقية تعزز تبادلها التجاري مع دول خارج القارة كانت تستعمرها من قبل.

وأوضحت أن القارة السمراء كانت من قبل تصدر المواد الخام، ثم يتم تصنيعها في دول خارجها، وتعود في هيئة منتجات تستوردها دول القارة، و«قررنا عكس هذه الاستراتيجية».

كانايو أواني: البنك يركز على تعزيز القيمة في التجارة البينية الأفريقية

ولفتت إلى أن البنك يركز على تعزيز القيمة في التجارة البينية الأفريقية بناء على هيكل التجارة على مر العصور، إذ كانت هناك معوقات على مر العصور بشأن طرق النقل بين الدول والأسواق، وهذه من أسباب عقد المؤتمرات التجارية.

وأوضحت أن البنك يركز على عدد من القطاعات سيضعها ضمن أولوياته في المرحلة المقبلة، وفي حقيقة الأمر هذا الشأن لا يعتمد بشكل كلي على التمويل، الذي يعتبر جزءا صغيرا من ذلك في سياق ما يحققه في التبادل التجاري، و«نعمل في الأساس على إزالة كل العوائق أمامنا التي تشكل 60% من العملية».

وأشارت إلى أن هناك الكثير من العوامل الأخرى، على سبيل المثال عدم القدرة على الوصول للمعلومات اللازمة، وربما هناك عجز من البنية التحتية وتعددية العملات والدول الصغيرة والإجراءات غير الرسمية في مجال التجارة.

كانايو أواني: مصر لديها الكثير بناء على كونها دولة صناعية

وقالت كانايو أواني، إن مصر إحدى كبرى الدول المتطورة في مجال التصنيع بالقارة الإفريقية، ولديها الكثير بناء على كونها دولة صناعية.

وأشارت إلى أننا في حاجة لمعالجة سلاسل الإمداد، وخاصة بعد جائحة كورونا التي كشفت عن نقاط الضعف في الدول بالقارة، داعية الجميع للمشاركة، ليس فقط المؤسسات المالية ولكن كل المساهمين؛ لمشاركة الجهود والتركيز على التبادل التجاري، والتركيز على التصنيع والزراعة على مستوى القارة، من أجل ضمان السيادة على إتاحة الغذاء.