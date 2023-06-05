بنك القاهرة يطرح حسابا جديدا بعائد شهري مرتفع.. ما هو «ميجا توفير»؟

كشف بنك القاهرة عن حساب «ميجا توفير» ذو العائد الشهري، بعائد تنافسي يصل إلى 15%، إذ أنه يعمل على تلبية جميع أنواع احتياجات العملاء في جميع القطاعات، ويقدم معدلات فائدة عالية محسوبة على أساس الحد الأدنى.

وبحسب بنك القاهرة، فإن الحد الأدنى لفتح الحساب ألف جنيه، والحد الأدنى لاحتساب الفائدة 50 ألف جنيه، والحساب للأفراد فقط، والعملة المحلية، ويمكن فتح حساب ميجا توفير للقصر أقل من 16 عامًا ومن هم أكبر من 64 عامًا دون التغطية التأمينية.

سعر العائد على حساب ميجا توفير

وسعر العائد على حساب ميجا توفير لمبلغ 50 ألف جنيه وحتى 999999 جنيه بـ12.00%، ولمبلغ مليون جنيه وحتى 9999999 جنيه بـ14%، وفوق الـ10 ملايين جنيه يكون العائد 15%.

فوائد حساب ميجا توفير

ويتيح بنك القاهرة من المميزات على حساب ميجا توفير، الإيداع والسحب من أي من فروع البنك، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت لعرض وإدارة الحساب.

وتكون التغطية التأمينية مجانية على الحياة، تبدأ من سن 18 سنة حتى بلوغ العميل سن 65 سنة، بحد أدني للرصيد 50,000 جنيه طول مدة الحساب طبقًا للجدول.

كما يتيح الحساب إمكانية الإيداع والسحب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من أي جهاز صراف آلي، وإصدار بطاقة خصم مجانية لأول مرة فقط، وبطاقة ائتمان مؤمنة مقابل حسابات التوفير بنفس العملة وبشروط ميسرة.

وإمكانية سداد الالتزامات والفواتير والتحويلات المالية، والشيكات وتحصيل الفواتير، واستلام كشوف حسابات دورية، واشتراك مجاني في الاستجابة الصوتية التفاعلية (IVR).