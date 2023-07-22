وظائف خالية في مجال الموارد البشرية بمرتبات مجزية.. اعرف الشروط

يسعى الكثير من الشباب بمجرد حصولهم على شهادة المؤهل الدراسي، للبحث عن وظائف خالية تكون مناسبة لمؤهلاتهم، وخصوصا أصحاب المؤهلات العليا الذين يرغبون في الحصول على فرصة مناسبة تمكِّنهم من الحصول على مرتبات مجزية، لذلك تحرص وزارة الشباب والرياضة على توفير فرص عمل تكون مناسبة للشباب وتؤهلهم لتحقيق الريادة في المجتمع.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، عن وظائف خالية للعمل في مجال الموارد البشرية بإحدى الشركات الكبرى، ونوضح من خلال هذا التقرير مسؤوليات الوظائف والشروط المطلوبة وحقوق ومميزات العمل، والتي جاءت كالتالي:

مسؤوليات الوظائف

- يساعد في ترتيب واستلام وتخزين وتوزيع اللوازم المكتبية.

- تنسيق عمل موظفي الدعم في المكتب.

- دعم إدخال البيانات للحفاظ على سجلات المسؤول ونظام الملفات.

- يكون مسؤولا عن العملاء.

- الاحتفاظ بقوائم الاتصال.

- أداء أي مهام أخرى ضمن نطاق العمل.

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون في الشيخ زايد.

- أن يكون المتقدم إلى الوظائف حاصلا على درجة البكالريوس.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة تتراوح بين 2 و3 سنوات.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 28 عاما.

- أن يكون لديه خبرة جيدة للغاية مع MS Office Suite (خاصةً MS Word وMS Excel).

- الإلمام بالمعدات المكتبية والمهارات التنظيمية.

- أن يكون لديه قدرات إدارة الوقت الصلبة مع القدرة على تحديد أولويات المهام.

- أن يكون لديه مهارات تواصل خطية وشفوية ممتازة.

- يجب أن يكون جهاز الكمبيوتر والبريد الإلكتروني جيدًا جدًا.

- أن يكون لديه مؤهلات إضافية في إدارة المكاتب زائد.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة العاملين بها مرتبات مجزية.

- ساعات العمل اليومية تصل إلى 8 ساعات.

- تمنح الشركة العاملين بها يومين إجازة في الأسبوع.

- توفر الشركة للعاملين بها تأمين طبي واجتماعي.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الدخول للصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة واختيار المنشور الخاص بالوظائف المطلوبة وملء الاستمارة الخاصة لها لتسجيل طلب التوظيف.