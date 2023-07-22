وظائف شاغرة بمدارس السويس.. اعرف التخصصات المطلوبة وطريقة التقديم

أعلنت مديرية التربية والتعليم في السويس، حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف التي تتبع تنسيق التعليم العام «ابتدائي وإعدادي وثانوي»، وكذلك تنسيق التعليم الفني، من بينها موجهي لغات أجنبية وكذلك مديري ووكلاء مدارس.

وظائف بمدارس السويس

وتضمن إعلان مديرية التربية والتعليم عن وظائف شاغرة، بمدارس السويس «مدير ووكيل مدرسة ثانوية وإعدادية وابتدائية ورسمية لغات وتربية خاصة سمعي وتربية خاصة فكري».

الحاجة إلي وظيفة موجه

وتناول إعلان مديرية التربية والتعليم الحاجة شغل وظيفة «موجه لغة عربية ولغة إنجليزية ولغة فرنسية ورياضيات ودراسات وتاريخ وجغرافيا وكيماء وفيزياء وحاسب آلي ومجال صناعي وتربية فنية وتربية رياضية وتربية أطفال».

وظائف في المدارس الفنية

وكذلك تضمن الإعلان الحاجة إلى موجه رياض أطفال وإعاقة سمعية وإعاقة بصرية وإعاقة فكرية، لافتًا إلى شغل وظائف تتبع التنسيق الفني وتضمنت «موجه ومدير ووكيل مدرسة صناعية وتجارية وزراعية»، بالإضافة إلى «موجه كهرباء عملي وإلكترونيات وحاسب آلي وزخرفة وإعلان عملي وملابس جاهزة عملي وميكانيكا نظري وإلكترونيات وحاسبات نظري».

وأوضح إعلان مديرية التربية والتعليم، أن تقديم الطلبات يكون بمديرية التربية والتعليم، إلى إدارة التنسيق المختصة.