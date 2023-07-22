وظائف متاحة في بنكي الإسكندرية ومصر.. فرصة للخريجين الجدد

أعلنت بعض البنوك الحكومية العاملة في القطاع المصرفي المصري عن حاجتها لشغل وظائف شاغرة داخل عدد من القطاعات المالية والإدارية، عبر «لينكد إن»، شرط توافر بعض المؤهلات والخبرات التي تؤهل لفرصة الحصول على الوظيفة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أبرز الوظائف المطلوبة وتفاصيلها، والتي يمكن التقدم لها عبر موقع البنك على لينكد إن، على هذا النحو:

وظيفة مدير علاقات الرواتب من بنك الإسكندرية

متطلبات الوظيفة:

- تحقيق الهدف المحدد لمبيعات كشوف المرتبات في شروط اتفاقيات العد، وكشوف المرتبات النشطة.

- توجيه الفروع لتعظيم مبيعات الرواتب ومعدلات الاختراق.

- إجراء زيارات ومكالمات منتظمة لعملاء كشوف المرتبات.

- ضمان استيفاء المستندات وصحتها لتمكين وقت معالجة ملفات كشوف المرتبات بسرعة.

- تحديد احتياجات وفرص سوق الرواتب.

- البحث عن صفقات جديدة وإعداد خطط الاستحواذ ذات الصلة.

- بناء والحفاظ على علاقات قوية مع شركات الرواتب.

- الحفاظ على علاقة وثيقة مع خطوط الأعمال ذات الصلة والإدارات المختلفة للمتابعة في الوقت المناسب.

المؤهلات المطلوبة:

- حائز على درجة البكالوريوس (أو أعلى) في إدارة الأعمال أو المالية أو التخصصات ذات الصلة.

- خبرة مصرفية لا تقل عن 5 سنوات.

- مقيم في الإسكندرية.

- معرفة قوية بالسوق.

- مهارات التعامل والتواصل السليم.

- فريق قوي اللعب.

- مهارات التفاوض وحل المشكلات أمر لا بد منه.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

وظيفة ممثل خدمة العملاء من بنك مصر

متطلبات الوظيفة:

- خدمة العملاء من خلال إتمام معاملات الحساب.

- تنفيذ العديد من المعاملات والخدمات التي تشمل قبول المدفوعات لأنواع مختلفة من الحسابات، وصرف الشيكات، والتحقق من أرصدة الحسابات، وتحويل الأموال.

- تأكد من أن درج النقود متوازن مع ورقة التسوية واسترداد أي نقص/ زيادات.

- تهيئة الخدمات لجميع العملاء لضمان المستوى الأمثل لرضا العملاء وحل جميع المشكلات.

- يحدد فرص تنمية العلاقات مع العملاء من خلال عملية البيع المنضبطة.

- العمل على تحقيق الخطة المستهدفة للفرع.

- توجيه العملاء لاستخدام مختلف الخدمات المصرفية الإلكترونية.

الوظيفة لسكان القاهرة والجيزة فقط.

المؤهلات المطلوبة:

- 0 إلى 3 سنوات خبرة.

- درجة البكالوريوس من أي جامعة معترف بها .

- الدرجة: جيد أو أعلى.

- الخريجين الجدد لعام (2020/2021/2022).

- العمر: 28 كحد أقص .

- لا أقارب لدى بنك مصر.

وظيفة موظف استقبال تليفونات من بنك مصر

- تبدأ الرواتب من 7500 إلى 8500 + مكافأة سنوية تصل إلى 14 ألف جنيه

متطلبات الوظيفة:

- التعامل مع جميع المكالمات الواردة لمركز الاتصال.

- توفير متابعة وحملات عرضية واستدعاءات ممزوجة بالمكالمات الواردة العادية.

- تقديم أفضل خدمة ممكنة للعملاء الخارجيين والداخليين لتحقيق أعلى مستوى من رضا العملاء.

مؤهلات الوظيفة:

- الخريجون الجدد موضع ترحيب كبير للتقديم.

- تجربة مركز الاتصال ستكون ميزة.

- درجة البكالوريوس (أي).

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- مهارات اتصال عالية.

- الوظيفة تمنح التأمينات الطبية والاجتماعية.

- موقع العمل: الدقي - مدينة نصر - وسط البلد «موقع الشروق في المستقبل».