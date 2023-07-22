محافظ أسيوط: تنفيذ كوبري منقباد بتكلفة 400 مليون جنيه

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها شركة المقاولون العرب على أرض المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، مطالباً بتسريع وتيرة العمل وفقاً للخطة الزمنية للمشروعات مع تطبيق معايير الجودة فى التنفيذ.

جاء ذلك خلال لقاء جمع المحافظ، في مكتبة بديوان المحافظة اليوم، بالمهندس مصطفى عبد المقصود رئيس قطاع فرع أسيوط بشركة المقاولون العرب، وبعض مهندسى الشركة.

تنفيذ مشروعات الصرف الصحي

تناول اللقاء استعراض نسب التنفيذ بمشروعات الصرف الصحي والمياه، وغيرها من المشروعات الخدمية بالمراكز، وخاصة بالمناطق الصناعية بالمحافظة، وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، واستعراض ما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة من مراحل العمل، فضلاً عن مناقشة المعوقات ووضع حلول لها وتطبيقها في أسرع وقت ممكن.

تنفيذ كوبري منقباد بتكلفة تتجاوز 400 مليون جنيه

أشار المحافظ إلى أنه تم مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء كوبري منقباد العلوي بالمدخل الشمالي لمدينة أسيوط، الذي يمر أعلى الترعة الإبراهيمية وخطوط السكة الحديد بطول 1600 متر وعرض 16.7 مترا، وبتكلفة تتجاوز 400 مليون جنيه، والأعمال الجارية للانتهاء منه تمهيدًا لنهو الأعمال وتسليم المشروع لتسهيل حركة النقل.

المقاولون العرب: التوسع فى تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بأسيوط

أكد مدير فرع أسيوط لشركة المقاولون العرب أن الشركة لم ولن تدخر وسعًا في تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للمحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية، والمساهمة والمشاركة في كافة المشروعات التنموية والخدمية التى يجرى تنفيذها، والتوسع فى تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية جديدة وفقا لاحدث الاساليب ومعايير الجودة، واستغلال الكوادر الفنية التى تذخر بها الشركة فى كافة قطاعات العمل، والذى ظهر جليا فى المشروعات التى نفذتها الشركة داخل وخارج مصر.

برامج وفعاليات مواجهة الزيادة السكانية في اسيوط

من جانب أخر، أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن دعمه الكامل، لبرامج وفعاليات مواجهة الزيادة السكانية، والتى تنفذها منطقة الدعوة والإعلام الدينى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ومديرية الصحة والسكان ومديرية التضامن الاجتماعى والهيئة العامة للاستعلامات ووحدة السكان بالمحافظة وبيت العائلة المصرية بأسيوط، تحت رعاية ودعم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تنظيم العديد من لقاءات التوعية بخطورة الزيادة السكانية والحلول العاجلة لها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حيث تم تنفيذ اربع فعاليات بـ أسيوط الجديدة وبنى زيد والوسطى ومدينة الفتح بمركز ومدينة الفتح، بحضور عبد الرؤوف النمر رئيس المركز، كما تم تنظيم عدة فعاليات بمركز ديروط بمشاركة محمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط، وفي القوصية بحضر اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية. وبمركز اسيوط بحضور رفعت هيكل رئيس القرية، بإشراف حسنى درويش رئيس المركز وممثلى الأوقاف والمجلس القومى للمراة، كما شارك في هذه الفعاليات وعاظ وواعظات الأزهر الشريف، موضحين الرأى الشرعي فى هذه القضية وبيان الفرق بين مفهوم التنظيم والتحديد والتعقيم والإجهاض، إضافة إلي حديثهم عن أهمية توعية المقبلين على الزواج، ومعرفة حقوق كل من الزوجين على الآخر، ومعرفة حقوق الابناء.