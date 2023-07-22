إصابة 17 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق «القاهرة - أسيوط»

أصيب 17 شخصًا بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، صباح اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، أمام مدينة الفيوم الجديدة، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي الغربي، بصورة جزئية، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

انقلاب سيارة أمام الفيوم الجديدة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الغربي بدائرة الفيوم الجديدة، ووجود عدد كبير من المصابين.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بـ5 سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية في مكان الحادث لأحد المصابين الذي رفض النقل إلى المستشفى، بينما جرى نقل 16 مصابًا إلى مستشفى الفيوم العام وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة اللازمة لتشخيص إصاباتهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.