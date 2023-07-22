9500 فرصة عمل توفرها حياة كريمة في محافظتي أسيوط والمنوفية

تعمل مؤسسة حياة كريمة على توفير فرص العمل المناسبة للأهالي في المحافظات المختلفة، من خلال ملتقى توظيف يضم مختلف المجالات، والذي يوفر آلاف الوظائف المناسبة، ضمن جهود المؤسسة في دعم أهالي المحافظات، وخطتها في الارتقاء بمستوى معيشة الأفراد.

ملتقى توظيف أسيوط

وتبدأ أولى ملتقيات التوظيف في محافظة أسيوط خلال يومي 22 و23 يوليو، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أكثر من 4500 فرصة عمل متاحة من خلال ملتقى التوظيف، بحضور أكتر من 20 شركة، وذلك في نادي سيتي كلوب بالصالة المغطاة.

ويشهد ملتقى توظيف حياة كريمة في أسيوط عدد من القطاعات المختلفة، والتي يتوفر فيها فرص العمل، منها «تمويل، طبي، تجارة عامة وتوريدات، أغذية ومشروبات، امن وحراسة وخدمات، تطوير عقاري وإدارة منشآت وغيرها».

ملتقى توظيف المنوفية

وتشهد محافظة المنوفية أيضا ملتقى توظيف تابع لمؤسسة حياة كريمة، يضم أكثر من 5000 فرصة عمل متاحة، خلال يومي 22، 23 يوليو الجاري، بحضور أكثر من 20 شركة، وذلك في نادي سيتي كلوب مدينة شبين الكوم بالمنوفية.

وجاءت تخصصات ملتقى التوظيف في المنوفية: «تمويل، طبي، تجارة عامة وتوريدات، أغذية ومشروبات، أمن وحراسة وخدمات، تطوير عقاري وإدارة منشآت وغيرها».