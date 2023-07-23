«معلومات الوزراء» يكشف خطة جذب استثمارات عالمية في الصناعات الإلكترونية

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن وجود خطة كبرى تنفذها البلاد لجذب استثمارات الشركات العالمية في مجال الصناعات الإلكترونية بهدف دعم التصنيع المحلي للأجهزة الإلكترونية، وذلك اعتمادًا على مكونات محلية تتراوح من 40 إلى 60% من إجمالي مكونات المنتج، بما ينهي عقود من الاعتماد على مجرد تجميع المنتجات وليس تصنيعها.

تفاصيل التعاقدات مع كبرى الشركات

وأضاف مركز المعلومات في تقرير له، أن مصر تتعاون مع شركة «سامسونج» العالمية لإنتاج أجهزة «التابلت» في مصر، بجانب مصنع جديد لـ«سامسونج» على مساحة 6 آلاف متر ويوفر 1400 فرصة عمل لإنتاج جميع احتياجات السوق من هواتف محمولة وأجهزة إلكترونية مختلفة، بالإضافة إلى توقيع عقود مع شركات «فيفو ونوكيا وأوبو وأنفنيكس» لتصنيع الهاتف المحمول في مصر.

خلق قيمة إنتاجية مضافة داخل مصر

وأوضح مركز المعلومات، أن ذلك يساعد في تدشين أكبر مركز لتصميم الإلكترونيات داخل مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإقرار الحكومة المصرية حزمة من الحوافز لتشجيع صناعة الهواتف المحمولة في مصر، وتساهم تلك الجهود في التخفيف من أعباء الضغط على الحصيلة الدولارية المخصصة للاستيراد، وخلق قيمة إنتاجية مضافة داخل مصر، وزيادة التصدير وتقليل الاستيراد وتوفير المزيد من فرص العمل.