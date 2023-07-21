شركة العاصمة الإدارية تشارك في تخطيط وإنشاء المدن الجديدة بدولة زيمبابوي

استكمالاً لفعاليات الزيارة التي بدأها المهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الي العاصمة الزيمبابوية «هراري»، تم اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ومؤسسة تنمية المدينة الجديدة في «جبل هامبدن».

مذكرة تفاهم بين شركة العاصمة الإدارية ومؤسسة في زيمبابوي

ووقع المذكرة المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للعاصمة الجديدة وجولاي مويو وزير الحكم المحلي والعمل العام بحضور السفيرة سلوى موافي سفيرة مصر في زيمبابوي وعدد من المسئولين من الجانبين، وتستهدف المذكرة، تعزيز التعاون الثنائي فيما يتعلقُ بتخطيط، وتصميم وبناء وإدارة المدينة الجديدة في «جبل هامبدن»، وذلك بناءً على التجربة الناجحة في تخطيط، وتصميم وبناء وإدارة العاصمة الإدارية الجديدة.

كما تشمل المذكرة تَصْمِيمُ البنية التحتية الرئيسية وتنفيذها بما في ذلك الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي والطاقة الصديقة للبيئة وإدارة النفايات والْبِنْيَةِ التَّحْتِيَّةِ الذكية على أن يتم ذلك من خلال تَبَادُلُ المعلوماتِ والخبرات ومشاركة الشركات المصرية المتخصصة لتنفيذ عملية تطوير المدينة الجديدة.

وألقى وزير الحكم المحلي والعمل العام كلمة أشاد فيها بالعلاقات بين الدولتين كما أشاد بقدرة الدولة المصرية على بناء وتشييد العاصمة الإدارية الجديدة في زمن قياسي وعلى نحو متميز وهو الامر الذي دعي جمهورية زيمبابوي لطلب توقيع مذكرة التفاهم كإطار قانوني يسمح بتواجد الكوادر والشركات المصرية للمساهمة جنبا الي جنب مع الشركات المحلية في بناء المدينة.

القيادة السياسية حرصة على تعزيز التعاون مع دول القارة السمراء

ومن جانبه ألقى المهندس خالد عباس كلمة أشار فيها إلى أهمية التعاون بين البلدين وحرص القيادة السياسية في مصر على تعزيز التعاون مع دول القارة والمساهمة في تطوير المشروعات التنموية بها كما أشار إلى أن مذكرة التفاهم ستساهم بشكل كبير في إنشاء المدينة الجديدة نظراً لما تتمتع به الشركات والكوادر المصرية من خبرات ومهارات متميزة اكتسبتها من خلال تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة التي تتم في الوقت الحالي وعلى رأسها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والذي يهدف لتحقيق جودة حياة للمواطن المصري ونرغب في تحقيقها للمواطنين في جمهورية زيمبابوي الصديقة.

في سياق متصل اجتمع المهندس خالد عباس مع المدير الإقليمي للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في هراري حيث تم بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتمويل البنك لأي مشروعات تتم في المدينة الجديدة لتوفير مصادر التمويل المطلوبة حال تواجد الشركات المصرية لبدء العمل.