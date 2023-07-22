5 دول سجلت درجات حرارة قياسية في يوليو 2023.. تعرف عليها

مع انتشار الموجة الحارة القياسية في عدد كبير من الدول حول العالم، خلال شهر يوليو الجاري، سجلت بعض الدول أعلى درجات الحرارة التي لم يتم تسجيلها منذ قرون، إذ بدأت السلطات في اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة المخاطر الناجمة عن تلك الموجة على أرواح البشر.

وفي هذا السياق، تستعرض «الوطن» أبرز 5 دول سجلت درجات حرارة قياسية خلال شهر يوليو 2023، وهي كالتالي:

اليونان تسجل 45 درجة بأطول موجة حارة

سجلت اليونان أعلى درجات الحرارة القياسية خلال شهر يوليو، إذ وصلت درجة الحرارة إلى 45 درجة مئوية، وأعلن المعهد الوطني للطقس أن تلك الموجة من المقرر أن تصبح أطول موجة حارة تمر على البلاد، ومن المتوقع أن تستمر لمدة 17 يوماً، وهو ما لم يحدث من قبل، لتصبح عطلة نهاية الأسبوع الأكثر سخونة في يوليو خلال نصف قرن، وفقا لموقع «فرانس 24» اليوم السبت.

أمريكا تسجل أعلى درجة حرارة في 50 عاماً

تعرضت أمريكا لموجة حر شديدة خلال شهر يوليو، حيث سجلت مدينة فينيكس، عاصمة ولاية أريزونا، رقماً قياسياً في درجات الحرارة لم تسجله منذ أكثر من 50 عاماً، إذ وصلت إلى 47 درجة مئوية، مع توقعات بالزيادة خلال الأيام المقبلة، حيث التزم المواطنون بالبقاء في المنازل لتفادي أضرار درجات الحرارة المرتفعة، حسبما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز».

الحرارة في الصين تسجل 52.2 درجة

وفي الصين، وصلت درجات الحرارة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، خلال شهر يوليو الجاري، لتسجل 52.2 درجة مئوية في مدينة شينجيانج، وهي الأعلى منذ 60 عاماً، وأكدت هيئة الأرصاد الجوية الصينية أن متوسط درجات الحرارة التي سجلتها البلاد خلال الفترة الماضية بلغت 10.7 درجة مئوية، وهي أيضاً أعلى من الطبيعي بمقدار درجة مئوية واحدة على الأقل.

إيطاليا تعلن حالة تأهب قصوى باللون الأحمر

وسجلت أجزاء عدة من دولة إيطاليا، أعلى درجات الحرارة خلال شهر يوليو 2023، لتفوق 45 درجة مئوية، وصولاً إلى 48 درجة، وتحديداً في روما وسردينيا وبولونيا، وتعتبر إيطاليا من بين 18 دولة تقع في حالة تأهب قصوى باللون الأحمر، بسبب الموجة الحارة.

الحرارة تدفع الأتراك لقضاء الليل على شواطئ «كونيالتي»

وكذلك، ارتفعت درجات الحرارة فوق المعدلات الطبيعية خلال شهر يوليو في مدينة أنطاليا التركية، حيث بلغت درجة الحرارة 45 درجة نهاراً، و 35 درجة ليلاً، وذلك ما جعل المواطنين بلجأون إلي قضاء ليلتهم على شاطئ بحر «كونيالتي» المشهور، للتقليل من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة.