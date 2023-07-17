درجات حرارة قياسية تتسبب بوفاة شخص وإصابة 3 في قبرص

شهدت مناطق مختلفة من العالم ارتفاعاً قياسياً في درجات الحرارة خلال الساعات القليلة الماضية، وأعلنت بعض الدول، مثل الصين وأمريكا وإيطاليا عن إجراءات احترازية لمواجهة الموجة الحارة، إذ تعرض 3 أشخاص في جزيرة قبرص لضربات شمس حادة، تسببت في نقلهم إلى المستشفى، بحسب ما أورد موقع «إن قبرص» اليوم الاثنين.

حرارة قياسية تتسبب في نقل 3 أشخاص للمستشفى

وقال المتحدث باسم منظمة الخدمات الصحية الحكومية في جزيرة قبرص، هارالومبوس هاريلاو، اليوم الاثنين، إن نحو 3 أشخاص تعرضوا لنوبات صحية شديدة، بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، التي وصلت إلى ما يقرب من 45 درجة مئوية.

وأضاف «هاريلاو»، أن الحالات الثلاثة نقلوا على الفور إلى مستشفى ليماسول العام، إذ تعود الحالات الى رجلين يبلغان من العمر 78 و80 عاماً، وامرأة تبلغ من العمر 77 عاماً، يتلقون الرعاية المناسبة داخل مراكز الرعاية التابعة للمستشفى، مضيفاً أن جميع مستشفيات الدولة مستعدة للتعامل مع الأمراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.

ودعا المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر الشديد، والبقاء داخل المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، تحديداً لجميع المعارضين لضربات الشمس القاسية.

حالة وفاة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في قبرص

وسجلت قبرص حالة وفاة لرجل يبلغ من العمر 90 عاماً، يوم الجمعة الماضي، نتيجة إصابته بضربة شمس، حيث تم نقله إلى مستشفى نيقوسيا العام، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بموجة الحرارة الشديدة التي تشهدها الجزيرة الأوروبية الواقعة في شرق البحر المتوسط.

موجة حارة في إيطاليا

وفي السياق ذاته، حذر خبراء الأرصاد الجوية في إيطاليا، صباح اليوم، من وصول موجة الحر الشديدة إلى ذروتها خلال الأيام المقبلة، بعد وقت قصير من إصدار تنبيهات حمراء للطقس الحار في 16 مدينة على مستوى البلاد، حيث تعد العاصمة الإيطالية روما وفلورنسا وبولونيا من بين بعض المناطق التي تأثرت بموجة حر شديدة وطويلة الأمد.