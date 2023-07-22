محافظ كفر الشيخ: إزالة 105حالات تعد على الرقعة الزراعية 

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تنفيذ 9 حالات إزالة ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة 21، اليوم السبت، بمركز الحامول على مساحة 2740 مترا، تعدي على أملاك الدولة، وتسليم الأرض خالية لجهة الولاية«ري - صرف»، بالتنسيق مع اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، وجميع جهات الولاية.

تأتي الحملة في إطار تنفيذاً توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات علي أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وأهمية الحفاظ على حق الدولة، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

إزالة 105 حالات تعد على الرقعة الزراعية

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن جملة ما تمت إزالته 105حالات تعد على مساحة 111 ألفا 583 مترا، و7 قراريط و6 أسهم، مؤكداً استمرار الحملة لـ28 يوليو الجاري، لاسترداد أملاك الدولة، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

استمرار حملات الإزالة

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن حملات الإزالة مستمرة على مدار اليوم، حتى يتم تنفيذ جميع إزالة حالات التعدي من على المساحات الخضراء، والأراضي الزراعية، من خلال المتابعة المستمرة مع غرفة الأزمات والعمليات بديوان عام المحافظة.