محافظ كفر الشيخ: دورات مجانية على 9 مهن بمركز التدريب في فوة

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن قيام مديرية العمل بالمحافظة بتنظيم دورات تدريبية مجانية بمركز التدريب المهني في فوه على 6 مهن يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة، وكذلك التدريب المهني على 3 مهن بالوحدة المتنقلة الموجودة بمركز سيدي سالم، للشباب من الجنسين، من خلال مركز التدريب المهني بفوه، ومكتب التشغيل بالمحافظة، وذلك ضمن العام التدريبي الجديد 2023 / 2024، مناشدا المواطنين بالتسجيل للحصول على الدورات التدريبية المجانية، بالتعاون مع وزير العمل حسن شحاتة، بإشراف حازم حسن، وكيل وزارة العمل في كفر الشيخ.

الاهتمام بتدريب الشباب في كفر الشيخ

وأكد محافظ كفر الشيخ اهتمام الدولة بالشباب من الجنسين، وتكثيف الدورات التدريبية المجانية التي يتم تقديمها وفقًا لمتطلبات سوق العمل داخل المحافظات، وتأهيل الشباب ودعمهم بالمهارات اللازمة للحصول على فرصة عمل مناسبة ولائقة، مناشدا الشباب والفتيات سرعة تسجيل أسمائهم ليستفيدوا من تلك الدورات المجانية.

وقال حازم علي حسن، مدير مديرية وزارة العمل بمحافظة كفر الشيخ، إن المهن التي سيتم التدريب عليها بمركز التدريب المهني بفوه، هي التفصيل والخياطة، والحاسب الآلي، والتبريد والتكييف، والأجهزة الكهربائية، واللحام، والميكانيكا، كما تشمل المهن الموجودة بالوحدة المتنقلة، التفصيل والحياكة والسباكة الصحية وكهرباء التوصيلات، والتي يتم التقديم للحصول عليها بمقر الوحدة أمام مبنى الحماية المدنية ومكتب التشغيل بسيدي سالم، لمن أعمارهم بين 18 و45 عاما، من أبناء المحافظة والمقيمين فيها.

المستندات المطلوبة للاشتراك في التدريبات

وأضاف مدير مديرية وزارة العمل في كفر الشيخ، أن المستندات المطلوبة للحصول على الدورات تتكون من صورة المؤهل الدراسي، وصورة بطاقة الرقم القومي، و2 صورة شخصية للمتقدم، مع إعطاء الأولوية لذوي الهمم، على أن تكون إعاقة المتقدمين تتناسب مع المهنة المراد التدريب عليها، كما يحصل المتدربون على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل في شركات القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظات.