156 محضرا تموينيا في حملات رقابية على الأسواق بمراكز المنيا

واصلت الوحدات المحلية بالمنيا، بالتعاون مع مديرية التموين، تنظيم الحملات التفتيشية على المخابز البلدية للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات، ومدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة، تحقيقاً للصالح العام.

إنتاج خبز ناقص الوزن في ديرمواس

وقال عامر طه، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إن الوحدة المحلية حررت 10 محاضر تموينية متنوعة للمخابز خلال حملة مكبرة بمجلس قروي نزلة البدرمان، حيث تنوعت المخالفات بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

وفي أبوقرقاص، أوضح تاج أبو سداح، رئيس المركز، أن الوحدة المحلية نفذت حملة تفتيشية رقابية مكبرة على المخابز البلدية والمحال التجارية، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 83 محضرا تموينيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

ضبط مخالفات تموينية في مطاي

وفي مركز مطاي، قال هشام فايز، رئيس المركز، إن الوحدة المحلية تمكنت من تحرير 41 محضرا تموينيا خلال حملة على الأسواق والمخابز البلدية بقرى الوحدة المحلية لقرية منبال، منها 32 محضرا للمخابز، لعدم نظافة ونقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم الإعلان وعدم صرف بون وعدم وجود ميزان، إلى جانب 9 محاضر في مجال الأسواق، شملت ذبح خارج السلخانة وعدم وجود شهادة صحية والبيع بأزيد من السعر الرسمي.

22 محضرا تموينيا في سمالوط

كما أشار الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة سمالوط، أن الوحدة المحلية حررت بالتعاون مع التموين 22 محضرا تموينيا خلال حملة على المخابز، حيث تنوعت المخالفات بين عدم نظافة وعدم صرف بون وعدم وجود سجل وعدم وجود ميزان.