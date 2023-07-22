انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم.. «شعبة الجيزة» توضح الأسباب

سجلت أسعار الدواجن البيضاء تراجعات ملحوظة في الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في حجم المعروض، بحسب ما أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم السبت.

أسعار الدواجن للمستهلك اليوم

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة أن أسعار الدواجن البيضاء سجلت اليوم نحو 55 جنيهاً للكيلو من أرض المرزعة، مقابل 75 جنيها قبل شهرين، أي بتراجع مقداره 20 جنيهاً في الكيلو خلال شهرين فقط، بينما تصل للمستهلك بسعر 65 جنيهاً على أقصى تقدير في الوقت الحالي.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة أن أهم الأسباب التي أدت إلى هذا الانخفاض الملحوظ في أسعار الدواجن، تتمثل في الزيادة الكبيرة في حجم المعروض من الدواجن بالأسواق، كما أثرت درجات الحرارة المرتفعة علي الأسعار، بسبب خوف المربين من نفوق الدواجن، كما أن كثيراً من المربين خفضوا مدة الدورة الإنتاجية من 40 إلى 35 يوماً.

توقع مزيد من التراجع بأسعار الدواجن

كما أشار إلى أن انخفاض أسعار الأعلاف بنحو 500 جنيه في الطن، لم ينعكس على أسعار الدواجن حتى الآن، نظراً لأن أسعار الاعلاف بدأت في التراجع منذ أقل من أسبوعين فقط، معرباً عن توقعه أن تشهد الأسواق مزيداً من الانخفاض في أسعار الدواجن، خلال الفترة القليلة المقبلة، نتيجة تراجع أسعار الأعلاف.

إلا أن رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة اعتبر أن السعر الحالي «غير عادل» بالنسبة لمربي الدواجن، واصفاً السعر بالمتدني، مما يسبب خسائر للمربين، مبيناً أن القطاع الداجني ينتج حوالي 4 ملايين دجاجة يومياً.