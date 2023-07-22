تعرف على أسعار الدواجن اليوم السبت 22-7-2023 في الأسواق والمحلات

استقرت أسعار الدواجن الدواجن اليوم السبت 22-7-2023 في الأسواق والمحلات، وسجل سعر الكيلو 55 جنيها لـ«الأبيض» تسليم أرض المزرعة وهو نفس سعر الأمس الجمعة، بحسب شعبة الدواجن.

أسعار الدواجن البيضاء

وقال الدكتور عبدالعزيز رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن الأسبوع الماضي شهدت أسعار الدواجن البيضاء تراجعا وصل لنحو 12 جنيها، مشيرا إلى أن سعر الدواجن البيضاء تسليم أرض المزرعة سجل اليوم حوالى 55 جنيها، مقابل 67 جنيها قبل نحو أسبوع.

وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أن هناك عدة أسباب لتراجع أسعار الدواجن تتلخص في تراجع سعر العلف وارتفاع درجات الحرارة؛ ما أدى الى رغبة المربين في التخلص السريع من الدواجن خوفا من النفوق، بالإضافة إلى تراجع الطلب على شراء الدواجن بسبب لحوم عيد الأضاحي.

واستقرت أسعار الرومي الیوم، وسجل سعر الرومي البرونزي عمر يوم نحو 10 جنيهات تقريبا، فيا سجلت أسعار البط المسكوفي عمر يوم نحو 23.50 جنيه، والبط المولار عمر يوم نحو 19 جنيها، والبط الفرنساوي تسمين نحو 15 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن اليوم

وأوضح رئيس شعبة الدواجنن أن سعر كيلو البانية اليوم السبت يتراوح ما بين 160 و170 جنيها، كما يتراوح سعر الشيش طاووق ما بين 150 و160 جنيها، فيما يبلغ سعر كيلو الأوراك 65 جنيها.