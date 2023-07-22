استقرار أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت في الأسواق والمحلات

استقرت اسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق والمحلات وبورصة الدواجن، إذ يتراوح السعر اليوم ما بين 54 إلى 55 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، وتصل الدواجن للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 61 جنيها إلى 65 جنيها للكيلو، إذ يختلف السعر من مكان لآخر.

استقرار سعر كيلو الفراخ البلدي

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن استقرار سعر كيلو الفراخ البلدي، إذ يتراوح السعر ما بين 78 إلى 80 جنيها للكيلو، بينما يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو ما بين 102 إلى 103 جنيهات للكيلو، كما بلغ سعر الأمهات البيضاء 50 جنيها للكيلو.

وبحسب بيانات بورصة الدواجن فإن سعر الكتكوت الأبيض يتراوح ما بين 7 إلى 7.25 جنيه، بينما يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 7.5 جنيه إلى 8.5 جنيه، كما يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 5.5 إلى 6.5 جنيه، ويتراوح سعر الكتكوت الهجين ما بين 6.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، ويتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 7.5 إلى 8.5 جنيه.

سعر البط المسكوفي

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن أن سعر البط المسكوفي عمر 1 يوم يتراوح ما بين 22 إلى 23 جنيها، بينما أظهرت البيانات أن سعر البط الفرنساوي يتراوح ما بين 8 إلى 9 جنيهات.

وبحسب بيانات بورصة الدواجن فإن أسعار البيض مستقرة هي الأخرى، إذ يتراوح سعر طبق البيض الأبيض ما بين 112 إلى 115 جنيها، كما يتراوح سعر طبق البيض الأحمر ما بين 115 إلى 118 جنيها، بينما يتراوح سعر طبق البيض البلدي ما بين 119 إلى 120 جنيها.