إجمالي انخفاض أسعار الدواجن خلال أسبوع.. وصل إلى 12 جنيها

انخفاض كبير شهدته أسعار الدواجن خلال أسبوع نتيجة ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد في تلك الفترة لأن الطيور من أشد الكائنات تأثرا بالموجة، ما أدى إلى انخفاض أسعار في الأسواق المحلية إلى حوالي ما يصل إلى 12 جنيها في سعر الكيلوا الواحد بحسب ما ذكرته شعبة الدواجن بالغرفة التجارية.

انخفاض أسعار الدواجن

وانخفض سعر الدواجن أمس الجمعة في الأسواق بقيمة 12 جنيها في الكيلو، إذ سجل كيلو الفراخ البيضاء 55 جنيها بأرض المزارع مقابل 67 جنيها قبل أسبوع.

وشهدت أسعار الدواجن البيضاء يومي الأربعاء والثلاثاء انخفاضاً ملحوظاً في الأسواق المصرية، ووصل هذا التراجع إلى 10 جنيهات ليصبح إجمالي تلك التراجع في الأسواق 20 جنيهًا.

تراجعت أسعار الدواجن يوم الاثنين 17-7-2023 في الأسواق والمحلات، بقيمة تقدّر بنحو 10 جنيهات، بحسب بورصة الدواجن الرئيسية، إذ تراوح سعر الكيلو بين 55 و57 جنيها داخل المزرعة، ويتراوح سعرها في محلات الطيور الحية بين 65 و67 جنيها.

سعر الدواجن الأحد الماضي

كمان أن تراجع سعر الدواجن يوم الأحد الماضي بقيمة 5 جنيهات، إذ سجل سعر كيلوا الفراخ البيضاء ما بين 62 و64 جنيها في المزرعة، والتنفيذ الفعلي ما بين 63 و65 جنيها.

وشهدت الأيام الأخيرة تراجع أسعار الدواجن البيضاء بشكل كبير بسبب وجود زيادة كبيرة في كميات الدواجن المنتجة؛ مما أدى لوجود وفرة منها في الأسواق، وكثرة لحوم الأضاحي، وتوافر الأعلاف بأسعار مناسبة من الأسباب التي أدت إلى تراجع أسعار اللحوم البيضاء.