محافظ الإسكندرية: إنهاء 95% من أعمال رصف 4 شوارع رئيسية بحي المنتزه أول

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن هناك جهود مكثفة لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيرا إلى أنه جرى تكليف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

نسبة الإنجاز

أضاف محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم، أن نسبة تنفيذ أعمال رصف الطرق ضمن الخطة الاستثمارية لهذا العام بنطاق حي منتزه أول قد بلغت 95%، وذلك في 4 شوارع رئيسية بمتفرعاتهم وهم ( شارع خورشيد بداية من كوبري ال60 حتى كوبري الصعايدة بطول 1285 تقريبا ومتوسط عرض 5.4 تقريبا- وشارع - وشارع 14 بمنطقة الفلكي بطول 1007، ومتوسط عرض 8 أمتار، بالإضافة إلى متفرعات شارع 45 من شارع 6 حتى شارع 25 - ومربع أرض المحمرة).

رصف 13 شارع في حي المنتزه أول

أشار «الشريف»، إلى أنه جرى توجيه المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بسرعة العمل على إعادة الشيء لأصله عقب انتهاء شركات المرافق من أعمالها بالشوارع لرفع العبء عن كاهل المواطنين في جميع الأحياء، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من إعادة الشيء لأصله في 13 شوارع بنطاق حي منتزه أول.