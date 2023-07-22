محافظ الإسكندرية: ثورة 23 يوليو أرست مبادئ العدالة والمساواة بين الجميع

هنأ اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي، وجموع مؤسسات الدولة المصرية، بمناسبة حلول الذكرى الحادية والسبعين لثورة يوليو المجيدة.

ثورة يوليو حققت إنجازات عظيمة

وقال محافظ الإسكندرية إن ثورة 23 يوليو ستظل حاضرة في وجدان الشعب المصري، بما حققته من إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة.

وتابع محافظ الإسكندرية في بيان اليوم: «أدعو الله أن يعيدها بمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة السياسية الحكيمة، وأن يوفقنا لما فيه خير البلاد من أجل أن يعم الأمن والسلام والرخاء لمصرنا الغالية».

الذكرى 71 لثورة 23 يوليو

يأتي ذلك بمناسبة حلول الذكرى الواحد والسبعين لثورة 23 يوليو 1952 المجيدة التي توحد فيها الجيش والشعب المصري العظيم لإرساء دولة العدل والمساواة، وهي الثورة التي غيرت نظام الحكم المصري من الملكية إلى الجمهورية، وتبعها تولي اللواء محمد نجيب رئاسة مصر، ثم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.