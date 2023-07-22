سوهاج تستقبل أكثر من 18 ألف سائح أجنبي لزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس

أعلنت «آثار سوهاج»، عن استقبال 18 ألفًا و298 سائحًا أجنبيًا، و 6754 زائرًا مصريًا لزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس بمركز البلينا بمحافظة سوهاج منذ يناير 2023.

حيث شهدت أبيدوس أو العرابة المدفونة بمحافظة سوهاج إقبالًا كبيرًا على المناطق الأثرية بها التي تضم العديد من المعالم الأثرية فقال الأثري الدكتور عاطف المكاوي، مفتش الآثار بمعبد أبيدوس ومنطقة البلينا ببيان إن معالم أبيدوس، تعد من أقدم المعابد القديمة بمصر العليا، ويرجع تاريخ العرابة المدفونة كما يطلق عليها إلى 5 آلاف سنة قبل الميلاد، وسميت بهذا الاسم لكثرة الآثار الموجودة بها تحت الرمال.

معبد سيتي الأول بالعرابة المدفونة

وأضاف أن الزائرين والسياح يحرصون على التقاط الصور بين الأعمدة والنقوش على الجدران التي لا تزال تحتفظ بألوانها حتى الآن كما يوجد مجموعة من المرشدين السياحيين بالعرابة لشرح تاريخ المنطقة والمعابد التي تضمها، منها معبد سيتي الأول ويعد مركز المعابدة بالمنطقة وبدايتها بناه الملك سيتي الأول، من الأسرة التاسعة عشرة، ووالد الملك رمسيس الثانى. وهو معبد جنائزي يضم قبر أوزوريس.

معابد العزابة المدفونة بسوهاج

ويعد من أكثر عناصر جذب السياح هذا العام الكشوفات الحديثة التي تضم واجهة المعبد الأصلية، وتشمل الصرحين الكبيرين للمعبد، والعديد من الكباش التي تخطت 200 كبش يعتقد أنها كانت تستخدم كأضحية

كما تضم بالعرابة المدفونة معبد رمسيس الثاني، ومعبد الأوزريون ذا الطابع الجنائزي ويعد رمزًا لأوزوريس.