مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة بسوهاج

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي في سوهاج، عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وجرى نقل المصابين والجثة لمستشفى سوهاج الجامعي.

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بمصرع شخص وإصابة 5 آخرين مصابين بإصابات متفرقة بالجسم على إثر وقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي، وإجراء الإسعافات اللازمة للمصابين بقسم الاستقبال بالمستشفى.

وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل

وبالفحص تبين إصابة كل من«م.أ. م» 20 سنة بجروح متفرقة بالجسم، وإصابة «ح.ع» 35 سنة باشتباه كسر بالكتف الأيمن، وإصابة «ى.أ» 18 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة «ط. م.» 36 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة «س. م . م» 36 سنة باشتباه نزيف بالمخ وإشتباه كسر بالساقين والساعد الأيسر وتم نقلهم جميعا لمستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

كما نتج عن الحادث وفاة شاب يبلغ من العمر 25 سنة جثة هامدة مجهولة الاسم والهوية تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، والتحفظ عليها تحت تصرف الجهات المختصة، تم الدفع بالمعدات اللازمة لمكان الحادث وتم رفع آثاره.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق