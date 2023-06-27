مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بسوهاج «صور»

شهد دائرة جهينة غرب محافظة سوهاج، انقلاب سيارة ملاكي بالترعة الجرجاوية، ما أدى إلى مصرع شاب وزوجته وطفله، وتم رفع آثار الحادث ونقل الجثامين الثلاثة لمستشفى جهينة المركزي.

وصول 3 جثامين بينهم طفل للمستشفى

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من مستشفى جهينة المركزي يفيد بوصول 3 جثامين بينهم طفل لقوا مصرعهم في حادث انقلاب سيارة بالترعة الجرجاوية، تم التحفظ على الجثامين الثلاثة بمشرحة المستشفى.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي بترعة الجرجاوية بالقرب من كوبرى الدالى دائرة مركز جهينة شمال غرب سوهاج، ما أدى إلى وفاة كل من: «ع . م. ف . ع» 31 سنة، وزوجته و«ج . م . ع . م» 25 سنة ربة منزل، ونجله «ف. ع . م» 8 شهور، وجميعهم يقيمون بناحية قرية الطليحات بجهينة.

انتشال الجثامين الثلاثة والسيارة

تم الدفع بالمعدات اللازمة وتم انتشال الجثامين الثلاثة والسيارة وتم نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف جهة التحقيق المختصة والتي تولت التحقيق في الواقعة وجرى إعادة حركة السير على الطريقب توقفه جزئيا بسبب الحادث.