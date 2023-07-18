مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في حادث انقلاب سيارة بسوهاج

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة سوهاج، حادث انقلاب سيارة ربع نقل، ما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين بإصابات متفرقة في الجسم، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

إخطار بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي شرقي، عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وجرى نقل الجثتين والمصابين للمستشفى بأسيوط.

وبالفحص تبين من وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل 2 كابينة على الطريق الصحراوى الشرقي، ما نتج عن الحادث إصابة كل من: «أ. ر. أ»، 35 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، و«م. أ. ر»، 8 سنوات، باشتباه كسر باليد اليسرى، و«م. أ. ر»، 11 سنة، باشتباه كسر بالقدم اليسرى، و«أ. أ. ر»، 4 سنوات، باشتباه ما بعد الارتجاج، و«م. أ. ر»، عمر سنتين باشتباه ما بعد الارتجاج، و«إ. ي. ح»، 27 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالمخ.

وفاة شخصين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل

كما نتج عن الحادث وفاة «أ. أ. ر»، 13 سنة، و«م. ع. ح»، 23 سنة، وجرى الدفع بـ6 سيارات إسعاف، ونقل المصابين والجثتين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وجرى تحرير المحضر اللازم، وإبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.