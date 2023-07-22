«تعليم سوهاج» تدعو العاملين بها للاستفادة من مبادرة 100 مليون صحة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج في بيان لها تقديم خدمات مبادرة «100 يوم صحة» يوم الأثنين الموافق 24 يولية الجاري، بمقر المجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج بجوار ديوان عام المحافظة بمدينة ناصر بحي شرق بداية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا.

خدمات حملة 100 مليون صحة بسوهاج

وأهابت مديرية التربية والتعليم بمنتسبي التربية والتعليم بمحافظة سوهاج بالتوجيه للحملة للاستفادة من خدماتها الطبية المجانية تماما المتمثلة في،

ـتحليل سكر عشوائي.

_تحليل سكر تراكمي.

_تحليل وظائف كلي.

_تحليل دهون.

_قياس ضغطـ الدم.

_صحة المرأة٠

اختيار المكان الأقرب والموعد المناسب لحملة 100 مليون صحة

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج لمنتسبيها في إدارات سوهاج التعليمية البالغ عددها 11 إدارة تعليمية بداية من إدارة طما التعليمية شمالا وإدارة البلينا التعليمية جنوبا، بأنه سيتم الإعلان عن مواعيد وأماكن حملة 100 مليون صحة بمراكز ومدن سوهاج المختلفة ليتم اختيار المكان والأقرب والموعد المناسب لكل منتسبي التربية والتعليم والمواطنين.

حيث تقدم الحملة خدماتها بمختلف مراكز المحافظة بالمجان لكل المواطنين.