استقرار أسعار الحديد اليوم السبت.. تبدأ من 31 ألف جنيه

تعتبر صناعة الحديد والصلب في مصر من الصناعات الأساسية، التي تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري، وتتوفر في السوق المصرية العديد من الشركات المصنعة للحديد والصلب، وتتنافس هذه الشركات فيما بينها لتوفير المنتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية.

أسعار الحديد اليوم في مصر

واستقرت أسعار الحديد اليوم السبت 22-7-2023 في الأسواق المصرية، وتشهد أسعار الحديد ثباتا نسبيا في الوقت الحالي بسبب تواضع الطلب على الشراء، كما تتراوح أسعار الحديد بالمصانع بالنسبة للوكلاء والموزعين ما بين 31 ألفا و38 ألف جنيه، بحسب الاتحاد العربي للحديد والصلب، ويختلف السعر بالنسبة للبيع بالتجزئة، حيث تُضاف أسعار النقل والتخزين إضافة إلى نسبة الربح.

أسعار الحديد اليوم الأحد في المصانع المصرية

وسجلت أسعار الحديد، اليوم السبت، 31 ألف جنيه للطن بالنسبة لحديد «العشري»، شاملة ضريبة القيمة المضافة، بينما سجل سعر طن حديد «بشاي» اليوم 38 ألف جنيه، كما أن السعر يشمل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد عز اليوم

وسجل سعر حديد عز اليوم 32135 جنيها للطن، شاملة ضريبة القيمة المضافة، بينما سجل سعر طن حديد السويس للصلب اليوم 32050 جنيها، والسعر شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد المصريين

وسجل سعر حديد المصريين اليوم 32050 جنيها للطن، شامل ضريبة القيمة المضافة، كما سجل سعر طن حديد الجيوشي 33500 جنيه، بينما سجل سعر طن حديد المراكبي اليوم 31 الف جنيه، والسعر شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد مصر ستيل

وسجل سعر حديد مصر ستيل اليوم 34 الف جنيه للطن، شامل ضريبة القيمة المضافة، كما سجل سجل سعر حديد الكومي 33 الف جنيه للطن، شامل ضريبة القيمة المضافة، بينما سجل سعر حديد العلا 32 الف جنيه للطن، كما أن السعر شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.