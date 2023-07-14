أسعار الحديد اليوم الجمعة 14-7-2023.. استقرار ملحوظ

استقرت أسعار الحديد اليوم الجمعة 14-7-2023 في الأسواق المصرية، وشهدت ثباتا نسبيا في الوقت الحالي بسبب تراجع الطلب على الشراء، كما تتراوح أسعار الحديد في المصانع بالنسبة للوكلاء والموزعين ما بين 31 ألف إلى 38 ألف جنيه بحسب الاتحاد العربي للحديد والصلب، ويختلف السعر بالنسبة للبيع بالتجزئة، حيث تُضاف أسعار النقل والتخزين إضافة إلى نسبة الربح.

أسعار الحديد اليوم الجمعة في المصانع المصرية

وسجلت أسعار الحديد اليوم الجمعة 38 ألف جنيه للطن بالنسبة لحديد العشري شاملا ضريبة القيمة المضافة، بينما سجل سعر طن حديد بشاي اليوم 38 ألف جنيه، وسجل سعر حديد المراكبي 31 ألف جنيه للطن، ويشمل السعر 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد عز اليوم

وسجل سعر حديد عز اليوم 32135 جنيها للطن شاملا ضريبة القيمة المضافة، بينما سجل سعر طن حديد السويس للصلب اليوم 32050 جنيها، كما أن السعر شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد المصريين

وسجل سعر حديد المصريين اليوم 32050 جنيها للطن، شاملا ضريبة القيمة المضافة، كما سجل سعر طن حديد الجيوشي 33500 جنيها، وسجل سعر حديد الجارحي 37 الف جنيه للطن، كما أن السعر شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد مصر ستيل

وسجل سعر حديد مصر ستيل اليوم 36500 جنيهاً للطن، شاملا القيمة المضافة، كما سجل سعر حديد الكومي 34 ألف جنيه للطن، بينما سجل سعر حديد العلا 33500 جنيهاً للطن، كما أن السعر يشمل 14% ضريبة القيمة المضافة