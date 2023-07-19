تراجع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم.. والشعبة توضح السبب

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق، بقيمة تقدر بنحو 2300 جنيه، بعد أن شهدت الأسعار الفترة الماضية استقرارا بسبب التوازن القائم بين العرض والطلب، بعد انخفاض الأسعار الفترة الحالية، وقلة إقبال المواطنين على الشراء مقارنة بالأيام الماضية، وفق ما صرح به ناصر شنب، عضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية لـ«الوطن».

أسعار الحديد اليوم

وأضاف شنب، أنّ أسعار الحديد والأسمنت لا يمكن لأحد توقعها الفترة المقبلة، حيث يبلغ سعر حديد عز اليوم في الأسواق المصرية 35500 جنيه، وسجل حديد بشاي 35000 جنيه، فيما بلغ سعر حديد سرحان 33500 جنيه وحديد المراكبي 31000 جنيه، كما يبلغ سعر حديد المصريين 32050 جنيهًا، بينما يبلغ سعر طن حديد بيانكو 39000 جنيه.

وتابع أنّ سعر حديد العشري يبلغ اليوم، 31000 جنيه وحديد الجارحي 37000 جنيه، وحديد مصر ستيل يسجل 34000 جنيه كما يسجل حديد الكومي 33000 جنيه، فيما يسجل حديد العلا في الأسواق المصرية 33700 جنيه، وحديد الجيوشي للصلب يبلغ 34000 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

وأوضح عضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أنّ سعر أسمنت المسلح 1750 جنيهًا وأسمنت النصر 1700 جنيه للطن ويسجل أسمنت المعلم 1683 جنيهًا ويسجل أسمنت السويدي 1830 حنيهًا بينما يبلغ سعر أسمنت وادي النيل 1680 جنيهًا وأسمنت المخصوص 1700 جنيه.

وأشار ناصر شنب إلى أنّ سعر أسمنت العسكري 1693 جنيهًا، كما يسجل أسمنت حلوان 1710 جنيهًا، فيما يبلغ سعر أسمنت السهم 1680 جنيهًا.