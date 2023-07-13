أسعار الحديد اليوم الخميس.. «المراكبي» يسجل31 ألف جنيه للطن

يعد حديد التسليح أحد أهم المواد الأساسية في صناعة البناء والإنشاءات، كما يعد من أهم المواد الإنشائية التي تساهم في تحقيق الاستقرار والأمان للمباني والمنشآت الهندسية، وفي السوق المصري، يحتل حديد التسليح مكانة مهمة جداً بسبب النمو الكبير الذي تشهده البنية التحتية والعمرانية في البلاد.

أسعار الحديد اليوم في مصر

استقرت أسعار الحديد اليوم الخميس في الاسواق المصرية، وتشهد أسعار الحديد ثباتاً نسبياً في الوقت الحالي، بسبب تواضع الطلب علي الشراء، كما تتراوح أسعار الحديد بالمصانع بالنسبة للوكلاء والموزعين ما بين 31 ألف إلى 38 ألف جنيه، بحسب الاتحاد العربي للحديد والصلب، ويختلف السعر بالنسبة للبيع بالتجزئة، حيث تُضاف أسعار النقل والتخزين، إضافة إلى نسبة الربح.

سعر الحديد اليوم شامل الضريبة

سجل سعر حديد عز 32135 جنيها للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سجل سعر حديد السويس للصلب 32050 جنيها للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سجل سعر حديد بشاي 38 ألف جنيه للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

طن المراكبي بـ31 ألف جنيه الأقل سعراً

سجل سعر حديد المراكبي 31 ألف جنيه للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سجل سعر حديد المصريين 32050 جنيها للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سجل سعر حديد العشري 38 ألف جنيه للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سجل سعر حديد الجارحي 37 ألف جنيه، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سجل سعر حديد مصر ستيل 36500 جنيه للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سجل سعر حديد الكومي 34 ألف جنيه للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سجل سعر حديد العلا 33500 جنيه للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سجل سعر حديد الجيوشي للصلب 33500 جنيه للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.