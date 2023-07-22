اقرأ غدا في عدد «الوطن».. «ثورة يوليو» 71 عاما على الحرية والكرامة

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

ثورة يوليو.. «71 عاما على الحرية والكرامة»

الدولة تواصل تنفيذ مشروعات تنموية عملاقة بمعدلات غير مسبوقة في ذكراها

«الحكومة»: 530 مليار جنيه لـ«الدعم» في الموازنة

مليار جنيه للسلع التموينية.. وتخصيص 3 مليارات لتعيين 70 ألفا من المعلمين والأطباء والصيادلة

ضريح «الزعيم» ملتقى محبيه.. و«متحفه» شهد قرارات تاريخية ولقاءات لكبار الساسة والمفكرين

منزله بالإسكندرية صرح ثقافي تنويري لتعليم النشء والكبار وذوي الهمم.. وتم تطويره عام 2016

قرية «ناصر» بأسيوط.. هنا بدأت الخطوة الأولى للثورة

والأهالي: فخورون بانتمائنا للمكان اللي اتولد واتربى فيه

«النمر»: «23 يوليو» أكدت التلاحم التاريخي بين الجيش والشعب.. و«عصام»: ساهمت في تحويلنا إلى دولة صناعية

مثقفون: حققت التحرر الوطني وأقامت جيشا قويا وكانت ملهمة للشعوب العربية والأفريقية.. و«الخميسي»: مجانية التعليم وإلغاء الألقاب وإنشاء المصانع أهم مكاسبها

نجل الزعيم: انتصرت للعمال والفلاحين والبسطاء.. و«السيسي» يستكمل مشروع «ناصر» التنموي

«شاكر»: آلية لمعايير الفنادق صديقة البيئة لتعزيز السياحة

«الكهرباء»: محطات طاقة شمسية لتحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء

الأهلي يواجه بيراميدز اليوم.. والإدارة تفاوض هداف الدوري النرويجي

ليلة ساحرة بمهرجان العلمين

تامر حسنى يفتتح أولى حفلات المهرجان وسط أجواء عالمية.. و«نويل» يشاركه الرقص

المطرب: «فخور باختياري للافتتاح ولازم نحافظ على المهرجان علشان يجمعنا كل سنة»

الصفحة الثانية

«التخطيط»: «حياة كريمة» تستهدف حياة أفضل للمواطنين في الريف

«السعيد»: مصر حققت تقدما رغم التحديات العالمية.. وتركز حاليا على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات

«الري»: 12 منظمة دولية تطلب تنظيم جلسات في «أسبوع القاهرة للمياه»

«الإنتاج الحربي»: تطوير مصنع المخلفات الصلبة ببني سويف

توجيه جميع الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية للإسهام في المشروعات القومية

الوزارة: الانتهاء من تقييم ملخصات الأبحاث المقدّمة من باحثي الجامعات والمراكز لاختيار الأفضل

«الجزار» يستعرض تنفيذ «سكن لكل المصريين» بقنا الجديدة

رئيس جهاز المدينة: توجيهات بزيادة العمالة والاهتمام بجودة التنفيذ والمواصفات الفنية

إجراء جديد لتعظيم سياحة اليخوت.. وموافقة الدخول خلال 30 دقيقة

«التنمية المحلية»: حملات تموينية لمكافحة الغش التجاري بـ3 محافظات

إدارة التجنيد تنظم احتفالية لعدد من ذوي الهمم بالغربية

القيادة العامة للقوات المسلحة مهتمة بتوفير سبل الدعم للتيسير على أبناء الوطن

الصفحة الثالثة

ثـورة يوليـو.. 71 عاما على «الحرية والكرامة»

الدولة تواصل البناء والإصلاح.. وتنفذ مشروعات تنموية عملاقة بمعدلات غير مسبوقة في ذكراها

الصفحة الرابعة

ضريح «عبدالناصر».. ملتقى محبيه في «ذكرى الثورة والميلاد والرحيل»

«أبوهميلة»: التحرر الوطني من القوى المحتلة والاستعمارية من أهم مكتسبات الثورة

عبدالحكيم عبدالناصر: ثورة «23 يوليو» استردت الوطن وانتصرت للعمال والفلاحين والبسطاء

نجل الزعيم: «السيسي» يستكمل مشروع «ناصر» التنموي من خلال مبادرة «حياة كريمة»

«ناصر» وضع التنمية أولوية بعد مواجهة الاحتلال لإقامة مجتمع المائة في المائة بدلاً من النصف في المائة.. و«30 يونيو» أنهت حكم الإخوان وأظهرت وجههم الحقيقي للشعب

مصر خالية من العشوائيات بفضل المشروعات السكنية التي تقوم بها الدولة مثل حي «الأسمرات»

الصفحة الخامسة

«متحف الزعيم».. شهد قرارات تاريخية واجتماعات لكبار الساسة

عاشت فيه الأسرة منذ 1952 وظلت به زوجته حتى 1990 وعادت ملكيته إلى الدولة.. وأثاث المنزل ما زال على حاله منذ رحيل ناصر

مثقفون: «23 يوليو» حققت التحرر الوطني وكانت تجربة مهلمة للشعوب العربية والأفريقية

«الخميسي»: حققت مجانية التعليم وألغت الألقاب وأنشأت المصانع.. و«توفيق»: إقامة جيش وطني قوي.. و«عفيفي»: تغيير نظام الحكم من ملكي إلى جمهوري حدث تاريخي وتحوُّل خطير غيّر معالم المنطقة

الصفحة السادسة

مزله بالإسكندرية.. صرح ثقافي تنويري لتعليم النشء والكبار وذوي الهمم

الأسرة سافرت إلى القاهرة وباعته لـ«عائلة الصاوي».. و«السادات» اشتراه وحوَّله إلى متحف لمقتنيات الزعيم

المكتبة تضم مسرحا خارجيا في الفناء يسع 150 فردا وكتبا عن تاريخ مصر وكفاح الشعب المصري وإصدارات لكبار المفكرين

«الشيخ»: تطويره بدأ عام 2016 طبقاً لاستراتيجية «الثقافة» في تنفيذ رؤية «مصر 2030» وتحقيق العدالة الثقافية

قرية «الزعيم» بأسيوط.. هنا بدأت الخطوة الأولى لثورة 1952 المجيدة

القرية تضم مدارس ومركز شباب وقصر ثقافة يحمل اسمه.. ومنزله في إحدى الحواري ومكون من طابقين

منزل أسرة الرئيس الراحل شهد اجتماعات «الضباط الأحرار».. وصوره تزين جدران البيوت.. والأهالي: «فخورين بانتمائنا للمكان اللي اتولد واتربى فيه»

«خالد»: نفتخر بأنه صاحب القومية العربية.. وابن عمه: كان يحب جده وعندما كان رئيسا للجمهورية زار قبره

الصفحة السابعة

شرم الشيخ تستضيف اجتماعات «البنك الآسيوي» في سبتمبر

«عبدالله»: مصر سوق جاذبة للمستثمرين في مجال التكنولوجيا المالية وتمتلك جميع مقومات النجاح

بنك مصر يتعاون مع جامعة مصر للمعلوماتية لتمويل منح الطلاب

«التعمير والإسكان» تطلق مشروعات بـ 3 مدن جديدة

«أبوظبي الإسلامي» يوقع اتفاقا جديدا متوافقا مع الشريعة

«المشاط»: العلاقات مع مؤسسة التمويل الدولية تمكين للقطاع الخاص

الصفحة الثامنة

الإبهار والإقبال.. عنوان أولى حفلات مهرجان العلمين

«نويل» يشارك تامر حسني الرقص على المسرح.. والمطرب الشهير: فخور باختياري.. ولازم نحافظ على المهرجان