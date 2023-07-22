للراغبين في المصيف.. أسعار شاليهات الساحل الشمالي لليلة الواحدة

أسعار شاليهات الساحل الشمالي تتاح لمختلف الشرائح حسب عدد الغرف والإمكانات، في ظل هروب أعداد كبيرة من المصريين خلال الأيام الحالية وتوجههم للسفر الساحل قادمين من مختلف مدن ومحافظات مصر للابتعاد عن نار الشمس الحارقة في القاهرة الكبرى والصعيد، للاستمتاع بالأجواء اللطيفة والجلوس على البحر، والنزول للسباحة والاستجمام في أجمل الأماكن الشاطئية على السواحل الشمالية، في أجواء ممتعة.

أسعار شاليهات الساحل الشمالي

تختلف أسعار شاليهات الساحل الشمالي، تختلف طبقا للمساحة والفرش ومدى بعده من البحر، حسب جمعة مخلوف مدير شركة تسويق سياحي في العلمين.

- أوضح أن سعر الشالية غرفتين الأسبوع الجاري نهاية شهر يوليو الليلة 3 آلاف جنيه.

- وفي مارينا العلمين سعر الشالية 6 آلاف جنيه، غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، وجنينية ويقع بالقرب من البحر.

- سعر الشالية 3 غرف 7 آلاف جنيه، في ظل إقبال كبير من المصطافين، على الحجز وعدم وجود أماكن شاغرة تتناسب مع أعداد الزائرين والطلبات على الشاليهات.

- سعر الشقق الفندقية في مدينة العلمين 1200 جنيه الليلة.

أسعار شاليهات الساحل الشمالي.. اعرف وسائل الترفيه

وحول أسعار شاليهات الساحل الشمالي، هناك العديد من الخدمات التي تتوفر في الساحل الشمالي تساهم في جذب مزيدا من المواطنين إلى الشواطىء والاستمتاع المياه الفيروزية الرائعة، والمطاعم السياحية، والكافتيريات، ودور السينما والمسرح، والمولات التجارية، والمساحات الخضراء وحمامات السباحة، وهو ما أكده لـ«الوطن»، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

خدمات في الساحل الشمالي

وأوضح محافظ مطروح أن الساحل الشمالي به خدمات على مدار 24 ساعة في ظل استقبال ملايين من المصطافين خلال موسم الصيف، من رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات بطول الساحل وزيادة عدد سيارات الإسعاف، وتأمين طريق الساحل، من خدمات شرطة مباحث ومرور، وزيادة المواد الغذائية في مدن الحمام والعلمين والضبعة والرقابة التموينية المشددة علي الأسواق تحت إشراف مديرية تموين مطروح.