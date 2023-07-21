غرفة السياحة: فنادق الساحل الشمالي كاملة العدد طوال فصل الصيف

قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن فنادق الساحل الشمالي حاليا كاملة العدد ولا توجد بها أي غرف شاغرة، لافتا إلى أن نسب إشغال تلك الفنادق تقترب من الـ 100%، موضحا أن تلك النسب ستستمر حتى نهاية الموسم السياحي الصيفي منتصف شهر سبتمبر المقبل.

تنوع الأسواق المصدرة للسياح إلى الساحل الشمالي

وأضاف لـ «الوطن»، أن غالبية السياح المتواجدين حاليا بالساحل الشمالي من السياح العرب مع وجود أعداد جيدة من سياح عدد من الدول الأوربية، موضحا أن هناك زيادة كبيرة في أعداد سياح كازاخستان الوافدين إلى منطقة الساحل الشمالي، مشيرا إلى أن تنوع الحركة السياحية الوافدة إلى تلك المنطقة يساعد على استمرار نسب الإشغال الفندقي المرتفع طوال فترة فصل الصيف.

الإمارات أكثر الدول العربية إرسالا للسياح إلى مدن الساحل الشمالي

وأشار رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة إلى أن دولة الإمارات العربية هي أكثر الدول العربية إرسالا للسياح إلى منطقة الساحل الشمالي، موضحا أن منطقة الساحل الشمالي تعتبر من أهم المناطق الواعدة سياحيا في مصر، منوها بزيادة المنشآت الفندقية والسياحية خلال السنوات المقبلة الأمر الذي يزيد بشكل كبير من أعداد السياح الوافدين لتلك المنطقة.