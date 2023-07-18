لما جبريل: العلمين الجديدة غيرت الساحل الشمالي وأبرزت جمال الشواطئ المصرية

أكدت الإعلامية لما جبريل موفدة قناة «إكسترا نيوز» إلى مدينة العلمين الجديدة، أن مدينة العلمين الجديدة نجحت في تغيير الساحل الشمالي للأبد من مصيف يعمل لمدة شهرين فقط كل عام لمدينة تعمل طوال العام، معتبرة أن ذلك في حد ذاته إنجاز كبير، قائلة: «مهرجان العلمين عمل روح وحياة وبهجة للمصريين ولضيوف مصر».

فعاليات مهرجان العلمين دبت الحياة في العلمين الجديدة

وأوضحت لما جبريل خلال تغطية جديدة لأحداث مهرجان العلمين وذلك في برنامج «العالم علمين» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» أن المدينة تحظى بمساحات شاسعة وبها جامعات ومدارس ومؤسسات حكومية وغير حكومية، مشيرة إلى أن فعاليات مهرجان العلمين دبت الحياة في العلمين الجديدة.

وأشارت «جبريل» إلى أن مصر لديها أجمل شواطئ العالم، وأجمل الأجواء مؤكدة ان التغطيات مستمرة في مدينة العلمين من أجل إبراز جمال مصر وتطوير البنية التحتية في شواطئ المدينة مشددة على أهمية إبراز الجمال والتطوير الذي تشهده هذه المناطق.

وأكدت أن مهرجان العلمين أعاد اكتشاف مدينة العلمين للمصريين والعرب وأنها مدينة من أجمل مدن البحر المتوسط مشيدة بالتسويق للمدينة من خلال مهرجان العلمين في دورته الأولى عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى.