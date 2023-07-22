تنظيم 3 قوافل طبية مجانية اليوم في 3 مراكز بمحافظة المنوفية

نظمت الإدارة العامة لخدمة المجتمع وشؤن البيئة بجامعة المنوفية، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، قافلة طبية مجانية بقرية بهناي، حيث جرى توقيع الكشف الطبي على المترددين وتقديم العلاج لهم بالمجان فضلا عن تحويل بعض الحالات إلى المستشفى لمتابعة حالتهم الصحية وإجراء العمليات الجراحية.

تنظيم قافلة طبية مجانية في الباجور

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، أن القافلة الطبية المجانية في قرية بهناي، تضم عدد من التخصصات في عيادات مختلفة تشمل، عيون وباطنة وقلب وعظام وجراحة ومسالك بولية، وتشهد إقبالا كبيرا من المواطنين في القرية، حيث انطلقت القافلة بالمجمع الطبي للجمعية الشرعية.

وأشارت الوحدة المحلية بالباجور، في بيان لها، أن القافلة تقام بالتنسيق بين مجلس المدينة والإدارة العامة لخدمة المجتمع وشؤن البئية بجامعة المنوفية، لخدمة أهالي قرية بهناي، في إطار الدور المجتمعي للجامعة، وبتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، وتحت رعاية مروه زهران رئيس مركز ومدينة الباجور.

قافلة طبية مجانية بمركز أشمون

على صعيد متصل، نظم حزب مستقبل وطن بمركز أشمون قافلة طبية بقرية طليا، والتي شهدت حضورا مكثفا من أهالي القرية، وضمت كافة التخصصات الطبي، وقدمت خدمة طبية متميزة لعدد 613 حالة في جميع التخصصات.

قافلة طبية مجانية بالمركز الصحي بميت خاقان

كما نظم حزب مستقبل بالمنوفية قافلة طبية مجانية بالمركز الصحي بحي ميت خاقان بشبين الكوم، حيث ضمت القافلة كافة التخصصات الطبية، وإجراء التحاليل والأشعة بتخفيضات كبيرة، وشهدت إقبالا كبيرا من المواطنين.