عم حارث: عمري ما أبيع الأهلي ولو بـ40 مليون جنيه

حل عم حارث، عامل غرفة ملابس النادي الأهلي الشهير، ضيفا عبر برنامج الكورة في ملعبها المذاع على إذاعة أون سبورت إف إم، وتقدمه المذيعتان إسراء سعد ومنى عبد الفتاح، وتطرق الحوار للكثير من النقاط، من بينها كواليس غرفة ملابس النادي الأهلي، ورأي عم حارث في المديرين الفنيين الذين تعاقبوا على فريق كرة القدم، والفارق من بين الجيل الحالي والأجيال السابقة، وأيضا تمسك عم حارث بالقلعة الحمراء وأنها لديه أفضل من ملايين الجنيهات.

عم حارث عامل النادي الأهلي

وتحدث عم حارث عن بدايات عمله في النادي الأهلي قبل نحو خمسين عامًا، وقال إنه أعطى الجزء الأكبر من راتبه لوالدته الراحلة، مؤكدًا أنه وعلى الرغم من التحاقه بالعمل في النادي في سن صغيرة.. إلا أنه لم يفكر يومًا في الانضمام لفريق الكرة، أو دخول اختبارات الناشئين.

عم حارث يسرد علاقته بلاعبي الفريق

أما عن علاقته باللاعبين، أكد عم حارث أن الكثير من اللاعبين يتواصلون معه بشكل شخصي حتى بعد رحيل بعضهم عن القلعة الحمراء، وأشار إلى أن منهم من يستشيره في أمور خاصة، كما قال إنه كثيرًا ما يوجه للاعبين الملاحظات بعد المباريات، وإن الغالبية العظمى منهم يتقبل هذه الملاحظات بصدر رحب.

وروى أيضًا عددًا من المواقف الكوميدية التي جمعته بسعد سمير ومحمد بركات، باعتبارهما الأخف ظلًا بين لاعبي الأهلي، كما تحدث عن ذكريات سفره مع النادي لليابان والمغرب.

عم حارث: مانويل جوزيه الأفضل

وتطرق الحديث للفترة التي تولى فيها مانويل جوزيه تدريب النادي الأهلي، واعتبره عم حارث الأفضل بين المديرين الفنيين الأجانب الذين تولوا هذا المنصب، كما تحدث عن قوة شخصية صالح سليم.. وتعامل محمود الخطيب مع العاملين في النادي لاعبًا ومدربًا.

وفي الحوار.. نفى عم حارث تلقيه عروضا من أندية أخرى للعمل فيها، وأكد أنه لو تلقى عرضًا فبالتأكيد سيرفضه حتى لو كان المقابل المادي مغريًا، أو وصل لأربعين مليون جنيه.

يذاع برنامج الكورة في ملعبها على الهواء مباشرة يومي الجمعة والسبت في تمام الثالثة عصرًا، وتقدمه إسراء سعد ومنى عبد الفتاح، وتعده دنيا كريم.