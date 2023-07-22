أسعار الدولار اليوم في البنوك.. حالة من الاستقرار و«الأهلي» الأقل سعرا

حققت أسعار الدولار اليوم، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك العالمة بالسوق المصري، خاصة أن الفترة الحالية هي إجازة طويلة للبنوك، وترصد السطور التالية سعر الدولار اليوم السبت 22-7-2023 في البنوك المصرية، حسب ما أعلنته البنوك على مواقعها الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي للبيع: 30.93 جنيه.

سعر الدولار للشراء: 30.84 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار للبيع: 30:85 جنيه.

سعر الدولار للشراء: 30:75 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار للبيع: 30:85 جنيه.

سعر الدولار للشراء: 30:75 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار للبيع: 30:95 جنيه.

وسجل سعر الدولار للشراء: 30:85 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

جاء سعر الدولار للبيع: 30:95 جنيه.

وكان سعر الدولار للشراء: 30:90 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الدولار للبيع: 30:95 جنيه.

سعر الدولار للشراء: 30:85 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وجاء سعر الدولار للبيع: 30:95 جنيه.

سعر الدولار للشراء: 30:95 جنيه.

وسجل أقل سعر للشراء 30.75 جنيه في بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك التنمية الصناعية، والأعلى سعرا سجل نحو 30.90 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، فيما تراوح سعر البيع بين 30.85 و30.96 جنيه.