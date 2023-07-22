جدول صرف مرتبات شهر يوليو 2023.. باقي بضعة ساعات

يتابع العديد من العاملين بالجهاز الإداري في مصر جدول صرف مرتبات شهر يوليو 2023 بشغف كبير، في انتظار زيادة في الرواتب والعلاوات والمكافآت، مما يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية، وتعزيز الاقتصاد المصري بشكل عام.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

يعد جدول صرف مرتبات شهر يوليو 2023، من الجداول الهامة التي ينتظرها العديد من العاملين في القطاع الحكومي في مصر، حيث يتم من خلالها تحديد مواعيد صرف المرتبات والأجور للعاملين في مختلف القطاعات، ويعتبر شهر يوليو من أهم الشهور في العام، حيث يتزامن مع بداية العام المالي الجديد، ويتم فيه صرف المرتبات والأجور بناءً على الزيادات والعلاوات التي تم الإعلان عنها مسبقًا، وتقوم الحكومة المصرية بتحديد جدول صرف المرتبات والأجور للعاملين في القطاع الحكومي والعاملين في بعض الشركات الحكومية، بينما يتم تحديد جدول صرف المرتبات في القطاع الخاص من قبل كل شركة على حدة.

بدء صرف مرتبات شهر يوليو الأحد

ومن المقرر أن تبدأ عملية صرف مرتبات شهر يوليو 2023، للعاملين بالدولة بجميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، بداية من غد الأحد، الموافق 23 يوليو 2023، وذلك وفقاً لما أعلنت عنه وزارة المالية المصرية.

ووجهت وزارة المالية نداءً للعاملين بالجهاز الاداري للدولة بعدم التزاحم علي ماكينات الصراف الآلي، خاصةً أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتباراً من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.