مواعيد جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2023 للعاملين في الدولة.. اعرف هتقبض امتى

كشفت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل المقبل، للعاملين في الدولة، وموعد صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف الرواتب.

وذكرت الوزارة في الكتاب الدوري أن جدول صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف الرواتب ستكون يوم 6 أبريل الموافق الخميس، و9 أبريل الموافق الأحد و10 أبريل الموافق الاثنين.

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل

وبالنسبة لمواعيد صرف مرتبات شهر أبريل للعاملين بالدولة، ستكون الخميس 13 أبريل والأربعاء 19 أبريل والخميس 20 أبريل و26 أبريل الموافق الأربعاء، والأحد 30 يونيو.

جدول صرف المرتبات للعاملين بالدولة

ويذكر أن وزارة المالية وجهت في الكتاب الدوري للمسؤولين الماليين في الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات، والهيئات العامة الخدمية، والأجهزة المركزية المستقلة، وغيرها من الجهات الحكومية، مراعاة الالتزام بجدول صرف المرتبات للعاملين بالدولة بكل دقة.

كما طالبت وزارة المالية، المديرين الماليين في المحافظات، والمراقبين الماليين في الوزرات والهيئات العامة، ومديري ووكلاء الحسابات بمتابعة تنفيذ هذا الجدول المعلن.