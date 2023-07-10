تعرف على جدول صرف مرتبات شهر يوليو.. يبدأ يوم 23 الجاري

أعلنت وزارة المالية عن جدول صرف مرتبات شهر يوليو 2023 لذلك ترصد «الوطن» في السطور التالية، التفاصيل الخاصة بجدول صرف المرتبات والتي جاءت كما يلي:

مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

- يبدأ صرف مرتبات شهر يوليو 2023 الخاصة بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها بداية من يوم الأحد الموافق 23 يوليو وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 27 من الشهر نفسه.

- كما سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين في الأيام التي تم تحديدها وهي 9 و10 و11 من الشهر ذاته.

جدول مرتبات شهر يوليو 2023 بعد الزيادة

- يحصل موظفو الدرجة العالية أو ما يعادلها على مرتب يصل إلى 8500 جنيه.

- يصل مرتب المدير العام أو ما يعادلها إلى 7000 جنيه.

- يتقاضى أصحاب الدرجة الأولى أو ما يعادلها مبلغا يقدر بنحو 6500 جنيه.

- يحصل أصحاب الدرجة الثانية أو ما يعادلها على 5500 جنيه.

- الدرجة الثالثة أو ما يعادلها يبلغ 5000 جنيه.

- الدرجة الرابعة أو ما يعادلها 4500 جنيه.

- يحصل أصحاب الدرجة الخامسة أو ما يعادلها على 4000 جنيه أما أصحاب الدرجة السادسة 3500 جنيه.

- فيما يحصل حاملو درجة الماجستير على مرتب يصل إلى 6000 جنيه.

- كما يحصل حاملو درجة الدكتوراه على 7000 جنيه.