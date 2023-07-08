تعرف على موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023.. جدول زمني لـ3 أشهر

يترقب العاملون في الجهاز الإداري للدولة، مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023، بعد انقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وانتظام العمل في كل الهيئات والجهات الحكومية على مستوى الجمهورية.

مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

ووفقا لما أعلنته وزارة المالية، فإن مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023، تبدأ يوم 23 من الشهر الجاري، بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، مؤكدة أنه سيجري صرف متأخرات مستحقات العاملين لمدة 3 أيام من كل شهر، على أن تصرف المتأخرات أيام 9، 10، 11 من الشهر نفسه.

مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

وتابعت وزارة المالية في جدول صرف المرتبات، بأنه من المقرر صرف مرتبات شهر أغسطس 2023، بدءًا من 24 أغسطس، والمتأخرات أيام 7، 9، 10 من الشهر نفسه، لكل العاملين في الجهاز الإداري للدولة، إذ يجري تحويل الأموال على البنوك قبل موعد صرف المرتبات بنحو 24 ساعة تقريبا، لتبدأ البنوك في تغذية ماكينات الصراف الآلي وتوفير النقدية لكل المتعاملين.

مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

أكدت الوزارة أن مرتبات شهر سبتمبر 2023، سيجري صرفها بدءًا من 21 سبتمبر المقبل، والمتأخرات أيام 7، 10، 11 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.