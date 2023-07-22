عادل حمودة: ثروت عكاشة كان مهووسا بأعمال جبران خليل جبران

قال الإعلامي عادل حمودة، إن ثروت عكاشة رئيس وزراء مصر سابقا، كان مهووسا بأعمال جبران خليل جبران، الشاعر والكاتب والفيلسوف والرسام والنحات اللبناني الأصل، الذي هاجر إلى الولايات المتحدة صبيا وهناك بدأ مسيرته الأدبية، وفي صباه قرأ ثروت عكاشة روايته «الأجنحة المتكسرة».

حمودة: جبران كان يؤمن بأن الحب بين الناس هو شريعة الحياة

وأضاف «حمودة» خلال تقديمه لبرنامجه «واجه الحقيقة»، والمذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن جبران كان يؤمن بأن الحب بين الناس هو شريعة الحياة، وكان يقول: «الحياة ظلام إلا إذا صاحبها الحافز، وكل حافز ضرير إلا إذا اقترن بالمعرفة، وكل معرفة هباء إلا إذا رافقها العمل، وكل عمل خواء إلا إذا امتزج بالحب».

رسالة ثروت عكاشة عن الفن التشكيلي في فرنسا

وتابع عادل حمودة: «قرر ثروت عكاشة أن تكون رسالة الدكتوراة عن جبران، لكن أستاذه في السوربون ريجيس بلاشير طلب منه تغيير الموضوع لأن دارسا لبنانيا سبقه إليه، واختار ثروت عكاشة لرسالة الدكتوراة موضوع صدى مدرسة التصوير الانطباعية بفرنسا في الموسيقي، باختصار تأثير الفن التشكيلي الانطباعي في فرنسا على الموسيقى».