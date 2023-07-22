محمد رياض: الدورة الـ16 للمهرجان القومي للمسرح مهمة وصعبة

قال الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، إن الدورة السادسة عشر للمهرجان التي تنطلق 29 يوليو من الشهر الجاري تكون ذات أهمية كبيرة لأنها من أصعب الدورات، خصوصا وأنه سيتضمن كثير من الفعاليات والعروض المسرحية التي تصل إلى 37 عرضا.

وأضاف «رياض» خلال المؤتمر الصحفي لإدارة المهرجان، الذي عقد مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية، أن اللجنة تسلمت أكثر من 100 نص مسرحي للمشاركة في مسابقة التأليف المسرحي، فضلا عن تخصيص مسابقة جديدة من نوعها تخص الإدارة المسرحية، بخلاف الورش المتعلقة بالتمثيل والإلقاء.

وأشار محمد رياض، إلى أن الدورة المقبلة ستليق بالمسرح والمسرحيين، متابعا: «بيتعبوا ويبذلوا مجهود كبير ولا يحصلون على مقابل لذلك».

وتحمل الدورة الـ16 لمهرجان المسرح القومي، اسم الزعيم عادل إمام، تكريما لمشواره في عالم المسرح، إذ انطلق من خلاله الزعيم إلى عالم الفن الذي لمع اسمه فيه على مدار نحو 60 عاما.