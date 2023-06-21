الفنان محمد رياض: مصر كانت بتضيع قبل 30 يونيو

قال الفنان محمد رياض، إنه شعر قبل ثورة 30 يونيو، بأن مصر «بتضيع»، مضيفا: «كنت أتباهى أن مصر بلد الأمن والأمان ومحسناش بقيمة ذلك غير ساعة الخطر».

ساعة الخطر

ولفت خلال استضافته في حلقة خاصة مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إلى أنه قبل 30 يونيو كان يشعر بالرعب على مصر، مضيفا: «عندما نزلت في 30 يونيو لقيت مصر كلها تحت.. الشعب المصري تاريخه كبير ومن صفاته أن ساعة الخطر يتحمل المسؤولية».

وأكد أنه شعر بالخوف أن تكمل جماعة الإخوان الإرهابية حكم مصر، مردفا: «مكانش فيه رؤية واضحة، البلد كان فيها حالة ربكة شديدة في كل شيء.. كانت سنة صعبة بصراحة».

ما قبل 30 يونيو

وعن رؤية الفنان الراحل محمود ياسين للأحداث التي سبقت 30 يونيو، أشار إلى أنه كان يحب البلد بشكل رهيب؛ لذلك شعر بالقلق لكنه في الوقت ذاته كان لديه يقين بأن مصر لن تسير على هذا المنوال، وستعود متحدة وللأمن والأمان.