الفنان محمد رياض: الدولة المصرية حققت إنجازات ملموسة منذ 30 يونيو

كشف الفنان محمد رياض، لحظات معايشته لثورة 30 يونيو، وكيف يشاهد مشروعات الدولة حاليا وأبرز أعماله الفنية القريبة لقلبه.

بناء المدن الجديدة

وقال الفنان محمد رياض خلال استضافته في حلقة خاصة مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن أكثر ما لاحظه خلال العشر السنوات الماضية، الإنجازات الكبيرة التي يلمسها المواطن سواء في الطرق وزيادة مساحة الرقعة الزراعية وبناء المدن الجديدة، مضيفا: «مفيش يوم بيعدي إلا لما حاجة بتحصل».

الأزمة الاقتصادية

وأعرب الفنان محمد رياض عن تفاؤله بأن مصر ستمر من الأزمة الاقتصادية وستكون بلدا آخر، رغم الصعوبات الشديدة التي يعيشها المواطن البسيط.

وردا على سؤال «مين اللي مسيطر في البيت أنت ولا زوجتك الفنانة رانيا محمود ياسين؟»، قال: رأيي بيمشي في حالات كثيرة لامتلاكي خبرات أكثر منها، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه يناقش مع زوجته الكثير من الآراء، وأحيانا يأخذ برأيها.

مسلسل لن أعيش في جلباب أبي

عن العمل الفني الأهم في حياته، أكد أن مسلسل لن أعيش في جلباب أبي يعتبر نقلة كبيرة في حياته الفنية رغم أنه شارك في مسلسل العائلة قبله والذي أوجده على الحياة الفنية، على حد تعبيره.

وأكمل: مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، لازم يدرس بالنسبة للدراما، لافتا إلى أن هناك أعمالا كثير نجحت لكن مسلسل لن أعيش في جلباب أبي يعتبر الأكثر تأثيرا، «لحد الآن مأثر في الناس رغم عرضه قبل عقود».