محمد رياض: التقديم لمسابقة التأليف يستمر حتى 15 يوليو المقبل

أعلنت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ16 برئاسة الفنان محمد رياض، موعد التقديم لمسابقة تأليف النص المسرحي، وكذلك أعلن عن شروط المسابقة.

محمد رياض يتحدث عن مسابقة التأليف المسرحي

وأكد رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري الفنان محمد رياض، أن التقديم لمسابقة التأليف المسرحي، يبدأ في 15 يونيو الجاري، ويستمر لمدة شهر، حيث ينتهي في 15 يوليو المقبل، مشيرا إلى أن المهرجان يمنح الفائزين شهادات تقدير ودرعا للفائز الأول وآخر للفائز الثاني، مع التوصية بطباعة النص المسرحي الفائز في هيئة الكتاب.

شروط التقديم لمسابقة التأليف النص المسرحي

وجاءت شروط التقديم لمسابقة تأليف النص المسرحي كالتالي: أن يكون العمل الأول للمؤلف، ولا يُشترط تحديد سن للمتقدم، كما أن المسابقة مفتوحة للكتابة باللغتين العامية والفصحى، ويشترط أن يكون المتقدم مؤلفا مسرحيا مصري الجنسية، كما تضمنت الشروط أن يكون النص غير مأخوذ عن نص أدبي آخر أو مترجم، والمسرحية لا تزيد عن فصلين، كما تقدم النصوص أون لاين عبر الموقع الرسمي للمهرجان .

مهرجان القومي للمسرح المصري

يذكر أن، المهرجان القومي للمسرح المصري، ينطلق يوم 27 يوليو ويستمر حتى 12 أغسطس، ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.