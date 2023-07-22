وفد من مهرجان قرطاج بتونس يستقبل أحمد سعد بالورود في المطار

استقبل وفد من مهرجان قرطاج التونسي، الفنان أحمد سعد، بالورود أثناء ذهابه لمطار قرطاج بتونس، استعدادا لمشاركته في إحدى ليالي مهرجان قرطاج الفني.

أحمد سعد يشارك في مهرجان قرطاج

ووصل أحمد سعد، ظهر اليوم للعاصمة التونسية تونس، لكي يشارك لأول مرة في مسيرته الفنية في المهرجان الغنائي الكبير.

كان أحمد سعد، طرح مؤخرا أغنية «يا ليالي» وهي من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقي أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت، وميكس وماستر هاني محروس، ومن إخراج أحمد عبد الواحد.

أحمد سعد قدم مع روبي أغنية «يا ليالي»

ويستعد أحمد سعد، لحفل جديد ضمن حفلات مهرجان العلمين، ومن المقرر أن يكون يوم الخميس 27 يوليو الجاري وسيقدم فيه نخبة كبيرة من أهم وأشهر أغنياته التي قدمها خلال الفترة الماضية، ومن بينها «اختياراتي مدمرة حياتي»، و«ياليالي».