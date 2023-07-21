موفد «إكسترا نيوز»: حفل أحمد سعد بالعلمين الجديدة الأسبوع المقبل

قالت حبيبة عمر موفدة قناة «اكسترا نيوز»، إلى مدينة العلمين الجديدة، إنّ اليوم الجمعة سيشهد حفل الفنان تامر حسني في مدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

وأضافت «حبيبة عمر»، عبر قناة إكسترا نيوز: «هناك أجواء بهجة وسعادة بين المصريين الموجودين في العلمين، والحفل سيكون في منطقة الأرينا، وهي من أكبر وأهم المناطق في الممشى السياحي».

وتابعت: «في الأسبوع المقبل ستشهد فعاليات مهرجان العلمين حفلا للنجم أحمد سعد، كما أن المهرجان سيشهد حفلات أخرى للموسيقار عمر خيرت وإليسا ونانسي عجرم ومدحت صالح وفرقة كايروكي والعديد من نجوم مصر والعالم العربي».

وأوضحت، أن من ضمن الفعاليات ستكون هناك فعالية في 12 أغسطس المقبل، وهي مهرجان القاهرة الدولي للدراما، حيث سيتم تكريم الأعمال الدرامية والشخصيات المؤثرة.

ولفتت إلى أن سماء العلمين الجديدة شهدت أمس الخميس عروضا لطائرات rc والتي من المنتظر أن تستمر على مدار 3 أيام، مشيرةً إلى أن المشاركين في المهرجان كانوا سعداء بالعروض.