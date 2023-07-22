موعد انتهاء الموجة الحارة الحالية 2023.. الأرصاد توضح

تشهد جميع محافظات جمهورية مصر العربية، ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة، منذ 15 يوليو الجاري، إذ تعرضت البلاد لموجه حارة، بسبب منخفض الهند الموسمي، ومرتفع جوي في طبقات الجو العليا، أو ما يسمى بـ«القبة الحرارية»، ما تسبب في كثرة التساؤل عن موعد انتهاء الموجة الحارة الحالية 2023.

وعن موعد انتهاء الموجة الحارة الحالية 2023، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد مازالت تتأثر بالموجة الحارة الحالية، التي تسببت في ارتفاع كبير في درجات الحرارة، كما تسبب ارتفاع نسبة الرطوبة في زيادة الشعور بحرارة الطقس.

موعد انتهاء الموجة الحارة الحالية 2023

وبشأن موعد انتهاء الموجة الحارة الحالية 2023، أوضحت المسؤول بهيئة الأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة الحالية التي تشهدها البلاد مازالت مستمرة حتى نهاية شهر يوليو الجاري، وأول شهر أغسطس المقبل.

وتابعت غانم، بأن درجات الحرارة العظمى ستتراوح بين 36 و38 درجة خلال الموجة الحارة، وذلك في الظل، وفقا لتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية، موضحة أن درجات الحرارة المحسوسة في الشارع ستكون أعلى مع التعرض لأشعة الشمس بقيم تتراوح بين 2 لـ4 درجات مئوية، وذلك بحسب المنطقة ووقت التعرض لأشعة الشمس ولون بشرة الشخص.

ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بالحرارة

وأشارت غانم إلى أن درجة الحرارة على القاهرة على سبيل المثال ستكون 36 درجة مئوية في الظل، أما التي يشعر بها الشخص ستتراوح بين 36 و38 درجة، منوهة بأن المحافظات الساحلية تزيد فيها معدلات ارتفاع درجات الحرارة في الظل عن الشمس بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات مئوية.

يشار إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، وتتتراوح نسبة الرطوبة الحالية بين 90 و95%، بواقع 90% على القاهرة الكبرى، و95% على السواحل الشمالية.