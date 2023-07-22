الزراعة تكشف عن كيفية علاج الآفات الناتجة عن الموجة الحارة لمحصول الأرز

كشف مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن كيفية علاج الأمراض الناتجة عن ارتفاع درجة حرارة الطقس بقيم كبيرة، ما أثر على بعض الزراعات ومنها محصول الأرز.

وقال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن العديد من مزارعي الأرز اشتكوا من اصفرار واحمرار أطراف أوراق الأرز العليا، وكذلك جفاف الأوراق السفلى، واصفرار عام وضعف للنمو أحيانا، خاصة الأرز «البدار» والمنزرع في النصف الثاني من شهر مايو.

الأعراض تحدث نتيجة ارتباك في عملية الامتصاص

وأوضح أن تلك الأعراض، تحدث نتيجة ارتباك في عملية الامتصاص، نتيجة ارتباك الطقس خلال الفترات الأولى من الزراعة، خاصة الموجات شديدة الحرارة المتتالية على الدلتا وسببها نقص في الفسفور والبوتاسيوم بالتحديد وتقزم النباتات بسبب نقس الزنك.

وتابع بأنه قد يكون السبب الرش بمبيدات الحشائش بتركيز أعلى من اللازم أو في توقيتات غير صحيحة أو بخلطات غير مناسبة، كما تنتشر هذه الظاهرة في الصنف سوبر 300 والمنزرع مبكرا في شهر مايو، وأيا كان السبب فيمكن تنفيذ العديد من الإجراءات لعلاج تلك الأعراض.

تنتشر هذه الظاهرة في الصنف سوبر 300 والمنزرع مبكراً في شهر مايو

وأكد فهيم، أن خطوات علاج أوراق النبات تكمن في التالي:

- إضافة من 10 إلى 12 كجم حامض فسفوريك 70% من أقرب رية على أن تضاف على مرتين، ومع الحذر من إضافة حامض الكبريتيك، الذي سوف يقضي الغرض.

- التسميد المستخدم يكون فقط أما سلفات نشادر أو نترات كالسيوم خلال هذه الفترة بمعدل 75 ك سلفات نشادر و50 كجم نترات كالسيوم.

- تجفيف الحقل بعد ذلك لمدة 2-3 أيام ثم الري مع زيادة مياه الري بالتدريج مع زيادة عمر النبات.

- الرش المكثف بمحلول كبريتات زنك 2 % بمعدل 4 كيلوجرامات للفدان، ويفضل الرش بالمساء (بعد العصر)، أو 2 كيلو زنك مخلبي للفدان في 200 لتر ماء لكل فدان.

- الرش بالأحماض الأمينية التي تحتوي على فولفيك او أمينو برولين أو هيدروكسي برولين 1 كيلوجرام للفدان + المخلوط التالي ( 400 جم طحالب بحرية + 500 جم عناصر عالي الماغنسيوم والمنجنيز والحديد + 25 سم سيتوكينين / 300 لتر ماء للفدان).